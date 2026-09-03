Elszabadult a pokol Ceutában – Felgyújtott sátrak és tehetetlen hatóságok a migrációs krízisben

Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője a HírTV Napindító című műsorában rámutatott: a kiszivárgott rendőrségi jelentések alapján Pedro Sánchez kormánya pontosan tudott a készülő ceutai rohamról, mégsem intézkedett. A spanyol állam tehetetlensége miatti felháborodásukban a helyi lakosok már saját kezükbe vették az irányítást, és migránstábort is felgyújtottak. A szakértő kiemelte, hogy Marokkó – más szomszédos államokhoz hasonlóan – nyomásgyakorlási eszközként használja a migrációt az Európai Unióval és Spanyolországgal szemben, ami hosszú távon fenntarthatatlan biztonsági kockázatot jelent a térségben.