Két sebesült bajtársáért az életét kockáztatta – a halálzónába hajtott a fiatal parancsnok

A háborúban nehéz döntéseket kell meghoznia egy katonának ráadásul sokszor bajtársai élete a tét. Egy 29 éves ukrán parancsnok nem mérlegelt: a drónok uralta „halálzónába” hajtott, hogy kimentse két sebesült társát. Tettéért később Ukrajna legmagasabb katonai kitüntetését is megkapta.

Ukrajna frontvonalai mentén egy 10-15 kilométeres „halálzóna” alakult ki, ahol a drónok szinte minden mozgó célpontra azonnal lecsapnak. A hagyományos harctéri mozgás szinte lehetetlenné vált. Ezen a területen keresztül evakuálta az ukrán hadsereg két sebesült katonáját egy pilóta nélküli járművel, amikor eltalálta őket egy orosz robbanóanyaggal megrakott drónhelikopter.



Vladiszlav Polszkij parancsnok pedig megmentésükre sietett.