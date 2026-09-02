Visszatér a csengőfrász-érzés

Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közzétett felvetése szerint a jövőben attól is lefoglalhatnának vagyontárgyakat, aki maga ugyan nem vett részt bűncselekmény elkövetésében, de a javak feltehetően abból származtak. A műsorban Lattmann Tamás nemzetközi jogász rávilágított: a hatályos jogszabályok alapvetően a tulajdonos büntetőjogi felelősségéhez kötik az elkobzást, így a javaslat pontos normaszövege nélkül kérdéses, hogy egy ilyen tág értelmezés kiállná-e az európai emberi jogi teszteket.

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője politikai önkénynek és a lakossági bosszúvágy hergelésének nevezte az elképzelést, kijelentve, hogy a jogbizonytalanság miatt visszatérhet a társadalomba a klasszikus „csengőfrász-érzés”.