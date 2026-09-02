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Ártatlannak vallotta magát Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

Minden vádpontban ártatlannak vallotta magát Charlie Kirk feltételezett gyilkosa. Tyler Robinsonnak legközelebb októberben kell megjelennie a bíróság előtt, ahol kitűzhetik a tárgyalásának időpontját. Az ügyészek szerint indokolt a halálbüntetés kiszabása, mert a gyanúsított számos embert veszélyeztetve követte el a merényletet. Figyelem a nyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek.

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  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Achim Wagner
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A halálos lövés 2025. szeptember 10-én dördült el, amely végzett Charlie Kirkkel. A befolyásos jobboldali véleményvezér meggyilkolásával a 23 éves Tyler Robinsont gyanúsítják.

A legutóbbi bírósági meghallgatáson a védelem azt szerette volna elérni, hogy a halálbüntetés lehetőségét vegyék le a napirendről. Az ügyészek azonban azzal érveltek, hogy a súlyosító körülmények, köztük az, hogy Tyler Robinson tömegbe lőtt, indokolják a halálbüntetés alkalmazását. A Utah megyei ügyész szerint a 23 éves gyanúsított puskájában talált 4 töltény arra utalt, hogy ha az elkövető elhibázta volna a lövést, kész lett volna további lövéseket leadni.

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