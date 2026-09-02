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Rendőrségi szabadnapok és vagyonelkobzás – Elégedetlenség a Tisza Párt ígéretei nyomán

A HírTV Monitor című műsorában Ferkó Dániel műsorvezető vendégeivel, Dudás Zsolt gazdálkodó-politikai influenszerrel és Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével a hazai belpolitika legforróbb témáit vette górcső alá, kiemelten foglalkozva a rendvédelmi dolgozóknak felajánlott születésnapi szabadnap körüli felháborodással, valamint a Tisza Párt vagyonelkobzások kiterjesztésére tett javaslataival.

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A beszélgetés során élesen kritizálták az Országos Rendőr-főkapitányság intézkedését, amely a várt fegyverpénz és bérfejlesztés helyett mindössze egyetlen plusz pihenőnapot biztosít az állománynak a születésnapjuk alkalmából, ami komoly elégedetlenségi hullámot és éles kommentáradatot váltott ki a szakmai fórumokon. 

Ezt követően a stúdióvendégek Magyar Péter vagyonelkobzásra vonatkozó bejelentéseit elemezték, rámutatva a politikai kommunikáció és a ténylegesen benyújtott törvényjavaslat közötti szakadékra: míg a retorika szintjén a jogszerűen működő vállalkozásokat is fenyegető, feltételezéseken alapuló vagyonzár képe rajzolódik ki, a hivatalos szöveg jóval szűkebb kört érint, így a kezdeményezés a szakértők szerint inkább szolgálja a választói bázis hergelését, mintsem a megalapozott, jogállami keretek közötti jogalkotást.

 

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