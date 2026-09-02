Rendőrségi szabadnapok és vagyonelkobzás – Elégedetlenség a Tisza Párt ígéretei nyomán

A beszélgetés során élesen kritizálták az Országos Rendőr-főkapitányság intézkedését, amely a várt fegyverpénz és bérfejlesztés helyett mindössze egyetlen plusz pihenőnapot biztosít az állománynak a születésnapjuk alkalmából, ami komoly elégedetlenségi hullámot és éles kommentáradatot váltott ki a szakmai fórumokon.

Ezt követően a stúdióvendégek Magyar Péter vagyonelkobzásra vonatkozó bejelentéseit elemezték, rámutatva a politikai kommunikáció és a ténylegesen benyújtott törvényjavaslat közötti szakadékra: míg a retorika szintjén a jogszerűen működő vállalkozásokat is fenyegető, feltételezéseken alapuló vagyonzár képe rajzolódik ki, a hivatalos szöveg jóval szűkebb kört érint, így a kezdeményezés a szakértők szerint inkább szolgálja a választói bázis hergelését, mintsem a megalapozott, jogállami keretek közötti jogalkotást.