Rekordot dönt a hazai napenergia, de a tárolás még kihívást jelent

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője elemzésében rámutatott arra, hogy a gazdasági sikerek mellett milyen kihívásokkal kell szembenéznie Magyarországnak a közeljövőben.
A napenergia-rendszerek hatékony kihasználása, a magyar lakosság kiemelkedő megtakarításai, valamint a minimálnyugdíj tervezett emelésének igazságossága – ezek voltak a legfontosabb gazdasági témák a HírTV Napindító című műsorában.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője elemzésében rámutatott arra, hogy a gazdasági sikerek mellett milyen kihívásokkal kell szembenéznie Magyarországnak a közeljövőben.