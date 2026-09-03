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Rekordot dönt a hazai napenergia, de a tárolás még kihívást jelent

A napenergia-rendszerek hatékony kihasználása, a magyar lakosság kiemelkedő megtakarításai, valamint a minimálnyugdíj tervezett emelésének igazságossága – ezek voltak a legfontosabb gazdasági témák a HírTV Napindító című műsorában.

  • Napindító
  • 4 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője elemzésében rámutatott arra, hogy a gazdasági sikerek mellett milyen kihívásokkal kell szembenéznie Magyarországnak a közeljövőben.

 

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