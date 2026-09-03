Rekordot dönt a hazai napenergia, de a tárolás még kihívást jelent

A napenergia-rendszerek hatékony kihasználása, a magyar lakosság kiemelkedő megtakarításai, valamint a minimálnyugdíj tervezett emelésének igazságossága – ezek voltak a legfontosabb gazdasági témák a HírTV Napindító című műsorában.