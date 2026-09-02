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Nem lesz különbség aközött, hogy valaki önszántából jelentett vagy kényszerítették

Sokaknak fog szomorúságot okozni, amikor nyilvánosak lesznek az ügynökakták, mert szinte minden magyar család érintett – ezt mondta Ruff Bálint a Telexnek adott interjújában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanakkor leszögezte, hogy szerinte az ő családjában nem voltak besúgók. A politikus arról is beszélt, hogy nem fognak különbséget tenni aközött, hogy valaki önszántából jelentett a rendszerváltás előtt, vagy kényszerítették rá.

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Magyar Péter még áprilisban jelentette be, hogy október 22-én nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. Azóta az országgyűlés 188 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot. Magyar Péter Rainer M. János Széchenyi-díjas történészt nevezte ki annak a bizottságnak az elnökévé, amely ezeket az aktákat vizsgálni fogja. 

Ez a korszak ugyanis a történelmünk fontos része – így indokolta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Ruff Bálint azonban figyelmeztetett: ez soknak szomorúságot fog okozni, ugyanis szinte minden család érintett, ugyanakkor szerinte az ő hozzátartozói között nincsenek érintett személyek. Majd a politikus egyértelművé tette, hogy nem fognak különbséget tenni: ha valaki önszántából jelentett a rendszerváltás előtt, vagy kényszerítették rá, egy megítélés alá fog esni.

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