Nem lesz különbség aközött, hogy valaki önszántából jelentett vagy kényszerítették

Magyar Péter még áprilisban jelentette be, hogy október 22-én nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. Azóta az országgyűlés 188 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot. Magyar Péter Rainer M. János Széchenyi-díjas történészt nevezte ki annak a bizottságnak az elnökévé, amely ezeket az aktákat vizsgálni fogja.

Ez a korszak ugyanis a történelmünk fontos része – így indokolta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Ruff Bálint azonban figyelmeztetett: ez soknak szomorúságot fog okozni, ugyanis szinte minden család érintett, ugyanakkor szerinte az ő hozzátartozói között nincsenek érintett személyek. Majd a politikus egyértelművé tette, hogy nem fognak különbséget tenni: ha valaki önszántából jelentett a rendszerváltás előtt, vagy kényszerítették rá, egy megítélés alá fog esni.