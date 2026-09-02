A kommunista rendszer egyik szervezetének volt főtitkárát jelölte a Tisza Független Közmédia Testületbe

Másodszor sem szavazta meg a művelődési bizottság tiszás többsége a KDNP jelöltjét a Független Közmédia Testületbe. Ugyanígy járt a Fidesz delegáltja is. A tiszás többség minden ellenzéki párt jelöltjét lesöpörte az asztalról, így a Mi Hazánk Mozgalom delegáltja sem lehet tagja a testületnek.

A bizottság már korábban is meghallgatta az ellenzék jelöltjeit, akkor sem fogadták el őket, így 3 független médiaszervezet jelöltjéből és 3 tiszás delegáltból fog állni a testület, ellenzéki pártok jelöltjei így nem lesznek tagok. A rendszerváltást ígérő Tisza Párt egyébként Szabó Györgyöt is jelölte, aki a kádári diktatúrában magas tisztséget vállalt. Radnai Márk azonban tagadta jelöltjük szocializmusban fakadó múltját, sőt az is, hogy politikai alapon fog működni a testület.