Be nem tartott vállalások

A stúdióban Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, Juhász Hajnalka, a KDMP országgyűlési képviselője, valamint Tuzson Bence, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi igazságügyi miniszter elemezték az államháztartási hiány megugrását és a tárcákra váró forráselvonásokat. A vendégek éles kritikával illették a gazdasági intézkedéseket, hangsúlyozva, hogy a minisztériumok befizetései és a titokzatos 300 milliárdos elvonások a lakosságot és a magyar vállalkozásokat terhelik majd.

A műsorban szó esett a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság munkájáról, a titkosszolgálatokat is felügyelő új szervezet jogköreiről, valamint az uniós források körüli bizonytalanságokról is, amelyek a résztvevők szerint súlyos bizalmatlanságot és gazdasági lejtmenetet eredményezhetnek.