Orbán Anita megszólalt a magyar–ukrán kapcsolatokról

Magyar Péter korábban határozottan cáfolta, hogy Magyarország tagja lenne a Volodimir Zelenszkij által létrehozott Kárpáti Nyolcaknak. A kormányfő azt is tagadta, hogy az ukrán állami energetikai vállalat, a Naftogaz és a Mol olyan szerződést írt alá, miszerint Magyarország üzemanyag tárolót fog építeni Ukrajna számára.

A miniszterelnök azt mondta, hogy a MOL a kormány tudta nélkül folytatta le ezeket a tárgyalásokat az ukránokkal, és letagadta azt is, hogy Magyarország részese lett volna a csúcstalálkozónak. Az ukrán külügyminiszter közösségi oldalán fejezte ki megdöbbenését. Andrij Szibiha éles hangon bírálta Magyar Pétert, amiért Magyarország nem csatlakozott a Kárpáti Nyolcak együttműködéshez és nem támogatja a közös energetikai együttműködést.

Orbán Anita külügyminiszter az ENSZ-csúcstalálkozóról bejelentkezve már egészen már retorikát alkalmazott. Azt hangoztatta: sikerült rendezni az ukrán külügyminiszterrel a félreértéseket a Kárpáti Nyolcak ügyében. Orbán Anita elismerte: szoros kapcsolatot ápolnak a kijevi vezetéssel. A politikus már azt sem zárta ki, hogy a későbbiekben Magyarország is tagja legyen a Kárpáti Nyolcaknak. Orbán Anita úgy fogalmazott: minden olyan regionális együttműködésben és kétoldalú együttműködésben amely Magyarország érdekét szolgálja, abban részt vesznek.