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A szerb elnök nácinak nevezte a horvátokat

Azzal vádolta meg a szerb elnök Horvátországot, hogy az büszke náci múltjára. Alexandar Vučić az ENSZ 81. közgyűlésén tartott felszólalásában azt is hozzátette, hogy a szerbek nem fogják elfogadni a múlt borzalmainak újjáéledését.

  • Híradó
  • 39 perce
  • Frissítve: 30 perce
  • Forrás: HírTV
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Alexandar Vučić azzal vádolta meg nyugati szomszédját felszólalásában, hogy Zágráb büszke náci múltjára, ami rendkívül fájó Szerbia számára. Horvátország közvetlen és magas szinten elhangzott megbélyegzése nemzetközi felháborodást váltott ki.

A közelmúltban nem ez volt az egyetlen konfliktus a két állam között. Májusban a horvát elnök, Zoran Milanović lemondta az országában tervezett nyugat-balkáni találkozót, mert Vučić többször azzal vádolta Albániát, Horvátországot és Koszovót, hogy katonai szövetséget kötnek Szerbia ellen.

Ha Aleksandar Vučić betartja ígéretét, és szeptember 27-én lemond szerb elnöki posztjáról, akkor a new york-i ENSZ Közgyűlésen elmondott beszéde volt elnöki pályafutásának utolsó jelentős nemzetközi szereplése ebben a minőségében.

 

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