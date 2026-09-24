A szerb elnök nácinak nevezte a horvátokat

Alexandar Vučić azzal vádolta meg nyugati szomszédját felszólalásában, hogy Zágráb büszke náci múltjára, ami rendkívül fájó Szerbia számára. Horvátország közvetlen és magas szinten elhangzott megbélyegzése nemzetközi felháborodást váltott ki.

A közelmúltban nem ez volt az egyetlen konfliktus a két állam között. Májusban a horvát elnök, Zoran Milanović lemondta az országában tervezett nyugat-balkáni találkozót, mert Vučić többször azzal vádolta Albániát, Horvátországot és Koszovót, hogy katonai szövetséget kötnek Szerbia ellen.

Ha Aleksandar Vučić betartja ígéretét, és szeptember 27-én lemond szerb elnöki posztjáról, akkor a new york-i ENSZ Közgyűlésen elmondott beszéde volt elnöki pályafutásának utolsó jelentős nemzetközi szereplése ebben a minőségében.