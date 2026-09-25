Befagyhatnak a nagy sztrádaépítések

A Világgazdaság szerint a szerződések felmondásának komoly hatása lehet a magyar úthálózat jövőjére. A lap rámutat a Tisza-kormány a döntést többek közt a költségvetés védelmével indokolja, csakhogy a szerződések felbontásával veszélybe kerülhet több autópálya befejezése és fejlesztése is. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter is elismerte a Kontrollnak adott interjújában.

A bizonytalanság érintheti az M1-es autópálya bővítésének befejezését, illetve M7-es autósztráda jövőre induló sávbővítését is. Emellett az M0-ás autóút tehermentesítésére szánt M200-as és M8-as gyorsforgalmi utak megépítése is veszélybe kerülhet.