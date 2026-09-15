Egy olasz polgármester elvenné a segélyeket a külföldi fiatalkorú bűnözők szüleitől

A sokadik, afrikai hátterű olasz fiatalok által elkövetett támadás után döntött úgy egy lombardiai polgármester, hogy ha a szülők nem nevelik meg a gyerekeiket, akkor az önkormányzat megvonja tőlük a szociális juttatásokat. A családok többsége afrikai, muszlim hátterű.

A Liga szerint a szülők szankcionálása nagyon fontos, eddig ugyanis csupán egy 27 eurós, vagyis hozzávetőleg 10 ezer forintos büntetést kaptak, ha a gyereküket nem küldték iskolába. Ezután viszont a bűnöző gyerekek szülei akár börtönbe is kerülhetnek, valamint nem kapnának lakhatási, menza és egyéb támogatást sem.

Az afrikai férfiak, akik rendszerint illegálisan érkeznek, majd vállalnak munkát Olaszországban, eddig nagyon könnyen tudták áthozni családjaikat, beleértve idős rokonaikat is. Ők eddig automatikusan részesültek a szociális és egészségügyi juttatásokból, kiszorítva ezzel a rászoruló olaszokat.