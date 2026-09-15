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Egy olasz polgármester elvenné a segélyeket a külföldi fiatalkorú bűnözők szüleitől

Először a szociális asszisztensek segítségét kérné, és ha az érintettek nem működnek együtt, akkor következne a juttatások megvonása. A felvetés hátterében egy néhány nappal ezelőtti eset áll. Verona központjában két 15 éves marokkói származású olasz először kirabolt egy idős nőt, leteperte őt a földre, majd kiraboltak egy trafikost, akinek üveggel ütötték a fejét.

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A sokadik, afrikai hátterű olasz fiatalok által elkövetett támadás után döntött úgy egy lombardiai polgármester, hogy ha a szülők nem nevelik meg a gyerekeiket, akkor az önkormányzat megvonja tőlük a szociális juttatásokat. A családok többsége afrikai, muszlim hátterű. 

A Liga szerint a szülők szankcionálása nagyon fontos, eddig ugyanis csupán egy 27 eurós, vagyis hozzávetőleg 10 ezer forintos büntetést kaptak, ha a gyereküket nem küldték iskolába. Ezután viszont a bűnöző gyerekek szülei akár börtönbe is kerülhetnek, valamint nem kapnának lakhatási, menza és egyéb támogatást sem.

Az afrikai férfiak, akik rendszerint illegálisan érkeznek, majd vállalnak munkát Olaszországban, eddig nagyon könnyen tudták áthozni családjaikat, beleértve idős rokonaikat is. Ők eddig automatikusan részesültek a szociális és egészségügyi juttatásokból, kiszorítva ezzel a rászoruló olaszokat. 

 

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