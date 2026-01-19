Három új autó és egy nagy ígéret: Megtudtuk, hogyan segítik a magyar hoki jövőjét

A Magyar Jégkorong Napja országszerte a sportág szeretetéről és a jövő bajnokairól szólt a hétvégén. A Jégkorong Szövetség legfőbb stratégiai partnere, a Porsche Hungaria három új gépjárművel segítette meg a szakosztály munkáját a rendezvény keretein belül. Wachtler Tamás, a cég ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a mobilitási partnerség elsődleges célja a családok és a gyerekek integrálása a jégkorong világába. Kelemen-Tűz Gabriella márkaigazgató szerint a Skoda és a hokisok immár tizenöt éves kapcsolata az értékek azonosságán alapul. A sportág népszerűsítése és a tehetséges fiatalok felkarolása a nemzeti sportstratégia egyik legfontosabb pillére. Ebben a küzdelemben a kemény munka és a minőségi képzés marad az egyetlen biztos választás a magyar sikerhez. Az utánpótlás támogatása garantálja, hogy a jégkorong ne csak egy játék, hanem a jellemet formáló, közösségépítő erő legyen Magyarországon.