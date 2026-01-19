Lengyelverés és kiütések: Világgá ment a magyar sportolók híre Európában

A férfi kézilabda-válogatott parádés játékkal gázolt át Lengyelországon az Európa-bajnokság nyitányán. A nyolcgólos győzelem világosan jelzi, hogy a magyar sikerek korszaka a sportban megkérdőjelezhetetlen. Ez a fegyelmezett és magabiztos teljesítmény a biztos választás a nemzeti önbecsülésünknek. Eközben a ringben Veres Roland két győzelemmel robbant be a profi ökölvívók világába. A stúdiónkba látogató tehetség megmutatta, mit ér a magyar ököl. A vízilabda Európa-bajnokság ugyan szoros vereséget hozott Szerbia ellen, de a küzdelem megmaradt. Most a spanyolok ellen dől el az elődöntő sorsa. A magyar virtus minden fronton ott van az európai elitben. Nem hagyunk kétséget afelől, hogy a kitartó munka mindig beérik. A magyar szív pedig a legnehezebb pillanatokban is a helyén van.