„Portugál vérre szomjazunk!” – A Braga vár a menetelő Fradira a bolgár-verés után

A budapesti éjszaka újra zöld-fehérbe öltözött: a Ferencváros olyan magabiztossággal intézte el a bolgár bajnokot, mintha csak egy kötelező ujjgyakorlat lenne. A 2–0-s győzelem azt jelenti, hogy a playoff kör visszavágója után már a nyolcaddöntő sorsolására figyelhetünk, ahol a portugál Braga lesz a következő akadály. A hazai pályán mutatott dominancia és a taktikai fegyelem reményt ad arra, hogy a menetelésnek még korántsincs vége. Ezzel párhuzamosan a hölgyeknél is zajlik az élet: a labdarúgó Fizz Ligában a Győr és a Fradi is hozta a kötelezőt, így továbbra is az ETO őrzi listavezető pozícióját. Ám a hét igazi meglepetése a mindössze 17 éves Bősze Levente, aki az olasz Comónál teszi le a névjegyét. Nem akárki kezei alatt fejlődhet: a világbajnok Cesc Fabregas egyengeti az útját, ami garancia a minőségi fejlődésre. Ez a hármas siker – nemzetközi továbbjutás, hazai dominancia és egy világklasszis mentor mellett nevelkedő tehetség – teszi a magyar futball jelenét többé, mint egyszerű statisztikává.