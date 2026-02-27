NOB: Nincs helye a politikának az olimpián

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság határozata szerint az olimpiai fegyverszünet a milánó–cortinai téli játékok esetében január 30-án kezdődött, hét nappal az ünnepélyes megnyitó előtt, és a téli paralimpia lezárása utáni hetedik napig, március 22-ig tart. 2025 novemberében az ENSZ Közgyűlése elfogadott egy határozatot, amely arra szólítja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben ezt az elvet az olimpiai és paralimpiai játékok alatt. Ez a felhívás ugyan nem bír kötelező erővel, de nem is jelentéktelen: hiszen a kimondott szó erejére támaszkodik, és arra a képességére, hogy hatást gyakoroljon az államok viselkedésére.