Kétszázötvenezer szurkolót várnak a budapesti BL-döntőre

Már érkeznek a szurkolók a hétvégi Bajnokok Ligája döntőre, a Liszt Ferenc repülőtéren is kiemelkedő utasforgalmat várnak. A Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy már majdnem egy éve készülnek az eseményre, ezért megnyitják az egyes terminált, hogy ott tudják fogadni a szurkolókat.

Valentinyi Katalin hozzátette, hogy a taxitársaságok és a BKK is felkészültek a rohamra, ők szinte percenként váltják majd egymást. Az Országos Mentőszolgálat a BL-döntő miatt a hazai labdarúgás talán legnagyobb és legkomplexebb egészségügyi rendezvénybiztosítását végzi majd - erről már az OMSZ szóvivője beszélt. Győrfi Pál elmondta, hogy 3 nagy feladatuk lesz: a stadion, a szurkolói zónák és a főváros, valamint az ország többi területének ellátása. A szóvivő hozzátette, hogy összesen 62 mentőegység és 200 bajtársuk figyel majd a szurkolók egészségére. A mentők mellett a rendőrség is megerősített létszámmal, 4000 személlyel lesznek a helyszíneken, akiket 5-5 francia és angol rendőr segít majd.

A fővárosban pedig útlezárásokra kell készülni, a Hősök tere körüli utakat már csütörtökön lezárták, az Andrássy és a Dózsa György úton pedig vasárnap délutánig nem közlekedhetnek az autósok. Szombat reggel 8-17 óráig a Liszt Ferenc repülőtérre vezető utat is lezárják, valamint aznap a Puskás Ferenc stadion körüli utakon is forgalomkorlátozás lesz.