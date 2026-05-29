LMBTQ-filmeket készített a leendő kommunikációs államtitkár

Az Ellenpont rámutatott, hogy Kustánczi Norbert múltja jobboldali szemmel nézve kicsit sem konzervatív. A 24.hu és a Zoom.hu korábbi főszerkesztője 2015-ben még két LMBTQ-propagandafilmet is készített. Az egyik filmben szereplő homoszexuális és transznemű szereplők arról beszéltek, hogy félnek Magyarországon. De Kustánczi interjút készített például ,,A hercegek és a kincs” című gyerekkönyv szerzőjével is, a mesekönyvben homoszexuális hercegek házasodnak össze.

2022-ben pedig a Momentum korábbi elnökének, Donáth Annának volt a munkatársa az Európai Parlamentben. Új feladatait a baloldalhoz ezer szállal köthető főnöke, Ruff Bálint egyengeti majd. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem lesz nehéz dolga Kustánczinak az új szerepében: csak igazat kell mondania az embereknek.

A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár feladatairól a 444 is kérdezte pár nappal ezelőtt kormányszóvivőket, de bővebb információkkal nem tudtak szolgálni a lapnak.