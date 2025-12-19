Összeomlás karácsony előtt: hiába várják a csomagokat, a futárcég elérhetetlen

Az ünnepi idill helyett idén a bosszúság dominál, hiszen hiába hódít teret az online vásárlás, ha a rendszer éppen a célegyenesben omlik össze, és a túlterhelt csomagküldő szolgálatok képtelenek megbirkózni a megnövekedett forgalommal. A kialakult káosz miatt hatósági vizsgálatok indultak, mivel az egyik piacvezető cég csúfosan elszámolta magát, így rengeteg családnál marad üres a fa alatt a hely. A Gazdasági Versenyhivatal is felfigyelt a piaci zavarokra, miközben a pórul járt megrendelők ezrei egy Facebook-csoportban dühöngenek az elérhetetlen ügyfélszolgálat miatt. Latorcai Csaba államtitkár szerint elfogadhatatlan az, hogy a fogyasztók teljes bizonytalanságban várják a megrendelt termékeket, miközben a szolgáltatók még a telefont sem veszik fel.

Nézze meg a teljes riportot a fenti videóban!