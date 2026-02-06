Két évszázad után új helyre költözik egy ikonikus európai gyűjtemény

A Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központja alá tartozó Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteménye a Kárpát-medence legnagyobb természetrajzi és embertani kollekciója lel új otthonra Debrecenben. A bíráló bizottság tagja volt Debrecen alpolgármestere, Barcsa Lajos is.

Néhány hónappal ezelőtt zárult le az a nemzetközi építészeti tervpályázat, amelynek nyertese – a nemzetköz zsűri döntése alapján – a világhírű dán Bjarke Ingels Group (BIG) és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió által megálmodott, ikonikus épület lett, amely egyszerre múzeum, tudományos központ, ökológiai szimbólum és közösségi tér.

A kiállítóépület és gyűjteményi központ és a tervek szerint nemcsak Közép-Európa meghatározó kulturális-tudományos közösségi intézménye, de Európa legmodernebb és egyik legnagyobb természettudományi kiállító- és kutatóhelye lesz.

Az új kiállítóhely nemcsak fenntartható módon épül, hanem aktívan hozzájárul a Nagyerdő ökológiai megújulásához is. A 23 ezer m²-es terület jelentős része belső kertként funkcionál, zöldtetőt kap, amely őshonos növényekkel borítva természetes módon terjeszti ki az erdő lombkoronáját.