NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes
undefined

Rubint Réka: A család és a belső egyensúly a legnagyobb ünnepi ajándék

Rubint Réka fitness edző a HírTV ünnepi műsorában vallott gyermekkori karácsonyi emlékeiről, a családi hagyományok megőrzésének fontosságáról és arról a belső erőről, amellyel az elmúlt év nehézségein átsegítette szeretteit.

  • 46 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Rubint Réka felidézte a Jászságban töltött gyermekkori karácsonyokat, ahol a hagyományos magyar ízek és a szeretet fontossága alapozta meg értékrendjét. 

Hangsúlyozta, hogy szülei elvesztése után bátyjával tudatosan ápolják a családi összetartást, hiszen ma már több mint harmincan ülik körül az ünnepi asztalt. 

Réka őszintén beszélt az idei év kihívásairól is: 

egy metaforával élve elmondta, hogy a „háborgó tengeren” neki kellett megtartania családját, amihez a spirituális elcsendesedés és a belső egyensúly megtalálása adott erőt. 

Büszke arra, hogy gyermekei is ezeket az értékeket viszik tovább, és 2026-ra azt üzeni mindenkinek: a legnagyobb luxus az, ha soha nem hagyjuk cserben önmagunkat. 

 

 

Továbbiak a témában