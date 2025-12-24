Rubint Réka: A család és a belső egyensúly a legnagyobb ünnepi ajándék

Rubint Réka fitness edző a HírTV ünnepi műsorában vallott gyermekkori karácsonyi emlékeiről, a családi hagyományok megőrzésének fontosságáról és arról a belső erőről, amellyel az elmúlt év nehézségein átsegítette szeretteit.
Rubint Réka felidézte a Jászságban töltött gyermekkori karácsonyokat, ahol a hagyományos magyar ízek és a szeretet fontossága alapozta meg értékrendjét.
Hangsúlyozta, hogy szülei elvesztése után bátyjával tudatosan ápolják a családi összetartást, hiszen ma már több mint harmincan ülik körül az ünnepi asztalt.
egy metaforával élve elmondta, hogy a „háborgó tengeren” neki kellett megtartania családját, amihez a spirituális elcsendesedés és a belső egyensúly megtalálása adott erőt.
Büszke arra, hogy gyermekei is ezeket az értékeket viszik tovább, és 2026-ra azt üzeni mindenkinek: a legnagyobb luxus az, ha soha nem hagyjuk cserben önmagunkat.