Rubint Réka: A család és a belső egyensúly a legnagyobb ünnepi ajándék

Rubint Réka felidézte a Jászságban töltött gyermekkori karácsonyokat, ahol a hagyományos magyar ízek és a szeretet fontossága alapozta meg értékrendjét.

Hangsúlyozta, hogy szülei elvesztése után bátyjával tudatosan ápolják a családi összetartást, hiszen ma már több mint harmincan ülik körül az ünnepi asztalt.

Réka őszintén beszélt az idei év kihívásairól is:

egy metaforával élve elmondta, hogy a „háborgó tengeren” neki kellett megtartania családját, amihez a spirituális elcsendesedés és a belső egyensúly megtalálása adott erőt.

Büszke arra, hogy gyermekei is ezeket az értékeket viszik tovább, és 2026-ra azt üzeni mindenkinek: a legnagyobb luxus az, ha soha nem hagyjuk cserben önmagunkat.