Politico: Kijev és Brüsszel Magyar Péter győzelmét szeretné

Az Európai Unió olyan alternatív finanszírozási konstrukciót készít elő, amely lehetővé tenné Ukrajna 90 milliárd eurós hadikölcsönét akkor is, ha jövő héten az uniós csúcstalálkozón Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkolná azt - írja a Politico című brüsszeli lap.

Kijevben és Brüsszelben egyaránt úgy számolnak, hogy ha Orbán Viktor elveszíti a választásokat, akkor majd a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter jóváhagyhatja az Ukrajnának nyújtandó hitelt, különösen akkor, ha Magyarország más előnyt kap az EU-tól - állítják diplomata források.