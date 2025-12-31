Szigorítják a tűzijáték használatát szilveszterkor

Jegesi László felelős pirotechikus: ,,Szigorítottak idén a a tűzijátékok használatán, azonban továbbra is nagy a népszerűsége, itt is van mellettem Jegesi László, felelős pirotechnikus, jó napot kívánok, mi a legnépszerűbb tűzijáték idén? Az elmúlt éveknek megfelelően minden típusú tűzijátékunkat keresik azzal a különbséggel, hogy a nagyobb tűzijátékokat, tehát a telepeket azokat inkább a vidékiek vásárolják a budapestiek inkább a kisebbeket vásárolják a kiadott rendeletnek megfelelően, illetve annak hatására, amivel a szórakozásukat azért egy kicsit csorbították, mi forgalmazók egyetértünk egy-két olyan észrevétellel, mint például időbeni korlátozás, de azzal, hogy ezeket a telepeket csak olyan meghatározott helyeken használhatják fel a vásárlók, ami nagyom-nagyon be van szigorítva. Azt szeretném még elmondani a tűzijátékkal kapcsolatosan, és üzenném, hogy azért el kell gondolkodni azon, hogy ezt a tűzijátékot 400 évvel ezelőtt a kínaiak azért hozták létre, hogy a gonoszt elűzzék vele. Melyik a legdrágább tűzijáték idén, mit lehet róla tudni? Hát van egy újdonságunk, eddig nem volt még ilyen árkategóriájú termékünk, ez egy 230 lövéses tűzijáték 180.000 forint az ára, értékesítettünk belőle már egy darabot. Jegesi Lászlónak nagyon szépen köszönjük, a tűzijátékokat pedig január 5-ig lehet visszavinnni térítésmentesen az adott árushoz."