Szigorú tűzijáték szabályozás

Érdemes különösen körültekintőnek lenniük azoknak, akik mégis tűzijátékoznának, mert komoly bírságra számíthat, aki nem a kijelölt helyen vagy nem az előírt időben használ pirotechnikát.

Sokak számára a szilveszteri hangulat elengedhetetlen kellékei közé tartozik a trombita, a tűzijáték és a petárda is — ezek adják meg az ünnep zajos, vidám, felszabadult kíséretét. Ugyanakkor ezek használatát évről évre egyre szigorúbban szabályozzák, részben a balesetveszély, részben a környezet- és állatvédelem miatt. Idén azonban Budapesten drasztikusan szigorították a szilveszteri tűzijáték szabályait.

Schneider Kinga szerint jó az irány, egyre többen tartják szem előtt az állatok biztonságát. Bár még bőven van hová fejlődni, az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a szilveszterkor gazda nélkül maradt állatok száma. Mindennek ellenére az állattartóknak továbbra is fokozottan kell figyelniük kedvenceikre ezen a napon. Nemcsak a kutyákat, hanem a macskákat, díszmadarakat, de a tengerimalacokat és más kisemlősöket is zavarhatnak a szilveszteri fény és hanghatások, ezért azt tanácsolják, hogy aki teheti besötétített szobában tartsa házi kedvencét, lehetőleg emberi felügyelet mellett.