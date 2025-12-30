Tűzijáték-kisokos – így lehet elkerülni a súlyos baleseteket az év utolsó éjszakáján

A legkisebb, 9 állásos bombatelepektől kezdve a legnagyobbakig lőtték a tűzijátékokat Egerágon. A baranyai településen az egyórás bemutatót több százan nézték. Az idei trend a többlövéses, csőből indítható tűzijáték.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a nagyobb hatóanyag-tartalmú bombatelepeket csak egyenes, stabil felületről szabad indítani. Ezek az eszközök akár 20–30 méteres magasságba is feljutnak, ezért felborulás esetén komoly sérüléseket okozhatnak.