Tűzijáték-kisokos – így lehet elkerülni a súlyos baleseteket az év utolsó éjszakáján

A távolság betartása és a helyes indítás – ez az a két szabály, amelyet a legtöbben nem tartanak be a szilveszteri tűzijátékok használata során. Egyebek között ezért is tartottak a megfelelő használatról tűzijáték-bemutatót Egerágon. A pirotechnikus hangsúlyozta: minden terméknek van használati útmutatója, amelynek betartásával megelőzhetők a sérülések.
A legkisebb, 9 állásos bombatelepektől kezdve a legnagyobbakig lőtték a tűzijátékokat Egerágon. A baranyai településen az egyórás bemutatót több százan nézték. Az idei trend a többlövéses, csőből indítható tűzijáték.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a nagyobb hatóanyag-tartalmú bombatelepeket csak egyenes, stabil felületről szabad indítani. Ezek az eszközök akár 20–30 méteres magasságba is feljutnak, ezért felborulás esetén komoly sérüléseket okozhatnak.