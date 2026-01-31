A Harsányban a humor és a társadalomkritika ezúttal is kéz a kézben járt

A műsor egyik legfontosabb blokkja a felelősségvállalás köré épült. Éles kritika érte a „katasztrófaturistákat”, akik segítségnyújtás helyett inkább videózzák a baleseteket, de a KRESZ-módosítás kapcsán a rolleresek is megkapták a magukét: a vendégek egyetértettek abban, hogy a gyermekeiket sisak nélkül, elektromos rolleren szállító szülők nemcsak a saját, de mások életét is veszélyeztetik.

A politikai szál sem maradt el: a műsorban visszautaltak a Tisza Párt óbudai adatvédelmi botrányára, ahol rászoruló gyermekek adatai szivárogtak ki.