Akkora az ellentmondás a Tisza Pártban, hogy az a Holdról is szabad szemmel látható

A Tisza Párt alelnökének családját is nehezen érintette annak idején a Bokros csomag - ezt maga Forsthoffer Ágnes mondta híradónknak. Pedig épp Magyar Péter politikusa méltatta korábban a Tisza Párt mellett feltűnő egykori, hírhedt pénzügyminisztert.
Egy online vitában vette védelmébe Bokros Lajos programját a Tisza Párt alelnöke. Forsthoffer Ágnes arra reagált, hogy nem okolható a megszorítócsomag az 1995 és 98 közötti születésszám visszaeséséért. Az alelnök még azt is kifejtette: Magyarország épp Bokros Lajosnak köszönheti, hogy megőrizhette a fizetőképességét.