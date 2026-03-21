Akkora az ellentmondás a Tisza Pártban, hogy az a Holdról is szabad szemmel látható

Egy online vitában vette védelmébe Bokros Lajos programját a Tisza Párt alelnöke. Forsthoffer Ágnes arra reagált, hogy nem okolható a megszorítócsomag az 1995 és 98 közötti születésszám visszaeséséért. Az alelnök még azt is kifejtette: Magyarország épp Bokros Lajosnak köszönheti, hogy megőrizhette a fizetőképességét.