Donald Trump ideiglenesen több ponton is enyhíti az Oroszországgal szembeni szankciókat

Egy lakóházat ért találat a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában, a felvételek tanúsága szerint egy családi otthon teljesen megsemmisült. A beszámolók alapján az apa és az anya is meghalt a támadásban, két gyermekük megsebesült, de őket élve húzták ki a romok közül.

A közel-keleti háború miatt a globális energiaellátás egyre nehezebb helyzetben van. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke ezért úgy döntött, több ponton is enyhíti az Oroszországgal szembeni szankciókat, ez azonban jelentős bevételhez juttathatja Moszkvát. Bár Donald Trump közölte, hogy az intézkedés ideiglenes, az ukrán elnök, Vlagyimir Putyin egyértelmű nemtetszését fejezte ki.

A Kreml szóvivője kijelentette, hogy Oroszország azt fogja tenni, ami leginkább az érdekeit szolgálja. Ezért ha kell, akkor új piacok után fog nézni. Dimitrij Peszkov hozzátette, hogy az Európai Unió önmaga, illetve a polgárai ellen dolgozik azzal, hogy ragaszkodik ahhoz a tervhez, amely szerint az év végéig kivezetnék az orosz LNG importját.