Újra együtt a V-Tech: nosztalgia robban az MVM Dome-ban

Húsz év csend után újra összeáll a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb magyar popzenekara.

A V-Tech visszatér – méghozzá nem is akárhol: április 4-én a budapesti MVM Dome színpadán ad nagyszabású koncertet. A rajongók már most nosztalgiázni készülnek.

1998-ban jelent meg első albumuk, a Vétkezz velem, amely 1999-ben aranylemez lett 25 000 eladott koronggal. Az albumról a címadó Vétkezz velem!, a Vele minden jó és a Várj! kislemezek kerültek kimásolásra.

Második albumuk 1999-ben jelent meg Nem szabad sírni címmel, amelyen Kefir duettet énekelt nővérével, Kecskés Tímeával, az Éjfél után című dalban.

2000-ben adták ki harmadik albumukat, az Álmodoztamot, amely nemsokára aranylemez, majd platinalemez lett. 2002-ben jelent meg a negyedik V-Tech-album, a Búcsúzz el, az ötödik album 2003-ban jelent meg Merre jár a boldogság címmel. 2004. novemberében került a boltokba a Lírák című unplugged album.

Szamóca bár sok mindent csinált az elmúlt 20 évben de a legfontosabb eredménynek a családját tartja.