Továbbra is fokozott készültség van érvényben Olaszországban

Olaszország mintegy 29 ezer kiemelten védett helyszíne közül több mint 4000 a fővárosban, Rómában található. Szemmel láthatóan megnőtt a rendvédelmi szervek és a hadsereg jelenléte a pályaudvarokon, a követségek és minisztériumok, valamint a gettók és a pályaudvarok közelében. A Szent Péter-bazilika környékén mindenki a béke melletti kiállását hangoztatta.

Olaszországban 9 amerikai támaszpont van, ezek közül a vicenzai az egyik legrégebbi. Bár ezeknek a katonai támaszpontoknak a védelme a legmagasabb fokozaton van, az ott lakók tartanak egy esetleges támadástól.

Eddig nem érkezett amerikai kérés az országban található NATO-bázisok használatára, erre felhatalmazást csak a római parlament adhat. A helyiek attól tartanak, hogy az országban élő afrikaiak sokkal nagyobb veszélyt jelenthetnek a radikalizálódás miatt.