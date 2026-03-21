Magyarország egy felbecsülhetetlen kincs

Akik itt élnek, nem fogják fel, milyen jó - fogalmazott Dave Rubin a Cpac Hungary színpadán. Az amerikai politikai kommentátor arról beszélt, hogy egy felbecsülhetetlen kincset talált Magyarországban, azaz egy olyan kultúrát, amely nem engedte magát leigázni, mert megvédte a szokásait.
Szerinte ezek olyan értékek, amelyeket a nyugatiak kezdenek elveszíteni, ezért fontos, hogy Donald Trump megnyerje az ott következő félidős választásokat.
