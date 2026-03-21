Orbán Balázs: Ellenfeleink mást mondanak, mint amit cselekednek

Le fogjuk tolni a pályáról a brüsszeli elitet és a Nemzetek Európáját vissza fogjuk állítani - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a Mandiner által szervezett dokumentumfilm-vetítésen szólalt fel, mások mellett a korábbi lengyel igazságügyi miniszterrel és főügyésszel. A film a párhuzamot mutatta be a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk és Magyar Péter között, a vetítés után felszólalok pedig kiemelték, hogy a magyaroknak érdemes a lengyelek példájából tanulni.
A Mandiner szervezésében mutatták be az Utolsó Figyelmeztetés című lengyel dokumentumfilmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A film központi témája, hogy hogyan jutott el a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk a választási győzelemig, majd mit tett azután. A szerzők egyúttal bemutatják a párhuzamot a lengyel miniszterelnök és Magyar Péter között is.
A vetítés utáni pódiumbeszélgetésen a miniszterelnök politikai igazgatója mellett részt vett a korábbi lengyel igazságügyi miniszter is. Orbán Balázs leszögezte, hogy ha Magyarországon a brüsszeli politika érvényesülne, az a háború és Ukrajna feltétlen támogatását jelentené. A politikus szerint a közép-európai embereknek másra van igénye.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy sorsdöntő az április 12-i választás, mert csak két út van: a patrióta és a brüsszeli út.