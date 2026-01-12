A meteorológusok nem viccelnek: Ami hétfő éjjel jön, arra jobb, ha mindenki felkészül

A HírTV stábja a helyszínen, Ózd és Zalaegerszeg fagyos pontjain követi nyomon az eseményeket, ahol az aktuális hóhelyzet és a csontig hatoló fagyos időjárás próbára teszi a lakosság tűrőképességét. A reggeli órákban a huhogók legnagyobb bánatára a tömegközlekedés ismét bizonyított: az agglomerációban nem omlott össze a rendszer, a járművek hősies küzdelemben, csupán minimális késésekkel juttatták célba az utasokat. A természet azonban nem pihen, a meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint hétfő éjszakától újabb csapadékhullám éri el a térséget, így a kedd reggeli indulásnál érdemes lesz résen lenni és figyelni az utastájékoztatást.