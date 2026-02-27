Mintha egy tengeralattjáróba szállnának be: így győzi le a félelmet a Semmelweis új MR-je

A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának kis pácienseit tengeralattjáró tematikájú váró és MR-vizsgáló fogadja mostantól a Semmelweis Egyetemen. A fejlesztés révén a gyerekeknek olyan barátságos és támogató környezetet tudnak biztosítani, amely a legmodernebb feltételeket teremti meg a gyógyulásukhoz, és segíti leküzdeni a vizsgálattól való félelmet is.

A Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó épülete a külső klinikai tömbben a már meglévő modern CT, ultrahang és MR berendezések mellé egy egészen különlegeset is kapott. Mostantól nem kell félnie a vizsgálatoktól a legkisebbeknek sem, hiszen mintha egy tengeralattjáróba csöppennének a kis betegek úgy érezhetik magukat. Ezzel talán a betegségtudat is enyhül.

Természetesen felnőtteket is tudnak vele vizsgálni, mivel a szokásosnál szélesebb, 70 centis az MR körtérfogata, így akár egy 160 kilós embert is vizsgálni képesek.