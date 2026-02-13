„Jobban várják, mint a karácsonyt!” – Megmozdult a föld Mohácson: Világszenzáció lett a magyar busójárásból!

A Duna-parti településen ilyenkor megáll az idő, vagy inkább egy másik dimenzióba kerül: a gyerekek farsangolásával elkezdődött az ország egyik legnagyobb néphagyományokon alapuló farsangolása, a mohácsi busójárás. Idén minden eddiginél többen, több mint 2700 busó vette fel a birkabőrt és a faragott maszkot. Vidák Zoltán busócsoport-vezető szerint náluk ez családi küldetés: „huszonöten vagyunk a családban, aki öltözik, már november óta készülődünk”. A busójárás nemcsak egy buli, hanem a múlt és a jövő közötti híd, amit az UNESCO is a szellemi világörökség részének ismert el. Bősz Gábor szervező büszkén mesélte, hogy még Dél-Koreából, Szöulból is jön egy kutatócsoport, hogy tanulmányozzák ezt az egyedülálló maszkos alakoskodást.

fotó © Sóki Tamás | MTI