Budapest történelmi pillanatnak adott otthont

Huszonhárom ország, száz húsz küldött – és egy ősi, tiszta vérű fajta, amelynek mozgása és ereje ma is lenyűgöző.

Budapest egy estére a világ izlandi lovas központjává vált. A Kincsem Parkban nemcsak egy konferenciát rendeztek meg, hanem egy olyan eseményt is, amely egyszerre szólt hagyományról, sportról, kultúráról és nemzetközi elismerésről. Az Izlandi Lovas Világszervezet 2026-os világkonferenciája először érkezett Magyarországra – és ezzel történelmet írt.