A medvék megjósolták, hogy milyen hosszú lesz a tél

A bundás időjósok árnyékukkal mit sem törődve, örömmel falatozták a kedvenc finomságaikat.

Idén februárban a tél zord arcát mutatja. Sokakban felmerül a kérdés, vajon meddig tart még a hideg idő. A városi környezetben egyre kevesebb lehetőség adódik a természet közvetlen megfigyelésére, ám a Fővárosi Állat- és Növénykertben minden évben életre kel egy régi, népi hagyomány. A gyertyaszentelő boldogasszony napjához kötődő medveárnyék-észlelés ma már elsősorban ismeretterjesztő esemény, amely játékos formában hozza közelebb a természetet az érdeklődőkhöz, különösen a legfiatalabbakhoz.