Országos program indult: így kezelnék profin a kríziseket a bölcsődékben

A cél, hogy kézzelfogható tudást kapjanak az érintettek az esetleges krízishelyzetek elhárításához.

A kormány egyik fontos célkitűzése volt a munkahely teremtés mellett, hogy a kisgyermekek számára megfelelő mennyiségű és minőségű bölcsődei férőhely létrehozása. Most pedig egy olyan egészségügyi képzést indítanak el, amely segít a kisgyermeknevelőknek úrrá lenni a krízishelyzeteken.



2000-2500 szakembernek, 21 helyszínen, 84 kurzus keretében adják majd át az ismereteket országszerte.