Több száz ember szervezetében találtak ólmot egy boszniai városban

Egy boszniai város választ keres arra, hogyan kerülhetett ólom több száz ember szervezetébe. A Zenicában és Szarajevóban végzett egészségügyi vizsgálatok szerint több mint háromszáz ember vérében mutattak ki megemelkedett ólomszintet — még olyanoknál is, akik az adott bányától távolabb élnek.

Egy új ezüst-, ólom- és baritbánya reményt hozott a hegyvidéki Közép-Bosznia kisvárosának, Varesnek, amikor 2024-ben megnyitották. Több évtizedes gazdasági hanyatlás után új utak és házak épültek, a kávézók és éttermek megteltek, a régóta csökkenő lakosság pedig a munkások és az új lakosok érkezésével megnőtt.



Az elmúlt hónapokban azonban a vérvizsgálatok kimutatták, hogy a bánya közelében élő több mint 300 lakos, ólomnak volt kitéve, néhányuknál emelkedett szintet mértek, ami riasztotta a helyieket és kétségbe vonta a város jövőjét.



Az Ahmedovic család, akik a bánya feldolgozóüzeme közelében élnek, hűségesek maradtak Vareshez a gazdasági hullámvölgyek közepette is, és szarvasmarhákba és növényekbe fektettek be, miközben mások elköltöztek.



Most ők is elköltözhetnek, miután a család, köztük két gyermek, ólomtesztje pozitív lett. A fémet a termőföldjeiken is kimutatták, ami arra kényszerítette őket, hogy leállítsák a búza, a zöldség és a gyümölcs termesztését.



Az anya, Enisa Ahmedovic, megkérdőjelezte, hogy lehet-e ólom a szénában, amit a birtokán lévő teheneknek etet, majd az farmon élő apa is aggódását fejezte ki.