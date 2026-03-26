A látogatók is nyernek az Aggteleki Nemzeti Park fejlesztésével

Réteket és erdőket rehabilitálnak majd az Aggteleki Nemzeti Park területén egy pályázati forrásnak köszönhetően. A projekt nyomán jelentősen javul majd a biodiverzitás és a fejlesztésből nem csak az élővilág, hanem a látogatók is profitálnak majd.

A magyar kormány kiemelt figyelmet szentel a természet védelmére, így az elmúlt időszakban mind a 10 hazai nemzeti parkban jelentős fejlesztések indultak el.

Az Aggteleki Nemzeti Park hazánk fontos természetvédelmi igazgatósága, hiszen az élettelen természeti értékek megőrzésére hozták létre. A mostani beruházásokkal jelentős mennyiségű rét és erdő állapota javulhat.

A nemzeti park működése nem csupán a benne található élő és élettelen értékek szempontjából fontos, hanem az itt élőknek is identitást és megélhetést biztosít.