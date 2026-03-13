Az alvás világnapja: miért romlik az éjszakai pihenés minősége?

Ugyan ez az egyik legfontosabb biológiai szükségletünk, mégis egyre több a panasz. A modern életmód alapjaiban formálta át a szokásainkat. A stressz, a képernyők fénye és a rendszertelen időbeosztás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az éjszakai pihenés gyakran felszínesebb és töredezettebb a kelleténél.

Sokan nem is sejtik, hogy az éjszaka folyamán mi történik a szervezetükben. Pedig az alvás alatt az agy aktívan dolgozik: feldolgozza a nap eseményeit, rendszerezi az emlékeket, miközben a test regenerálódik. Az alvásvizsgálat éppen ezt a rejtett világot teszi láthatóvá.

Egy kutatás szerint olyan ütemben romlik a lakosság alvásminősége, amivel minden harmadik embert komoly egészségügyi kockázatok fenyegetnek.



A laborban egy alvástechnikus segítségével a többi közt elektródákat tesznek a fejre, hogy megállapítsák az alvás fázisait, ennek során pedig még a szemmozgásokat is figyelik. Az állra felhelyezett érzékelőkkel aztán vizsgálják az izom tónust. A hasi és mellkaspánttal a légzést. De mindemellett figyelik a pulzust, az oxigént, az EKG-t és még a végtagmozgásokat is. Meglepő módon a páciensek nagy része a műszerek és az idegen környezet ellenére azért el tudnak aludni.