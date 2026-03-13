Ukrán médiatámadás a magyar üzemanyagár-szabályozás miatt

Megdöbbentő támadást indított Zelenszkij sajtója a magyarországi védett ár ellen -hívja fel a figyelmet az Ellenpont.

A portál szerint az ukrán elnök egyik propagandacsatornáján azon háborognak, hogy a védett ár nem vonatkozik az ukrán kamionosokra, akiknek így a piaci árat kell fizetni. A csatorna úgy fogalmazott: Orbán Viktor "úgy döntött, hogy a védett árral is manipulál, ezzel a magyar kormány csak a magyar autósoknak biztosítja a védett árat, az ukránoknak nem.

A csatorna újságírója azt is világossá tette, hogyha Magyar Péter nyer a választáson, akkor egy nap alatt Ukrajna mellé áll.