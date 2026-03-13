Óriási siker a MIPIM-en: lenyűgözte a szakmát a debreceni múzeum terve

A világ legnagyobb ingatlan- és városfejlesztési eseményén, a cannes-i MIPIM-en mutatták be nemzetközi közönség előtt a Debrecenben épülő új Magyar Természettudományi Múzeum Kiállítóépületének látványterveit és a komplexumot bemutató videót, amely lenyűgözte a szakmai közönséget.

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület és a Nemzeti Befektetési Ügynökség a Magyarország standon mutatta be a debreceni Természettudományi Múzeum projektjét.



Magyarország Kormánya 2019-ben döntött arról, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum új, korszerű központja Debrecenben épüljön meg. A kiállító épületre meghirdetett nemzetközi tervpályázaton a világ élvonalbeli építészei szálltak versenybe.



Olyan világhírű építészirodák indultak, mint a Zaha Hadid Architects, a Sauerbruch Hutton, valamint a dán 3XN építésziroda. Ezek az irodák olyan ikonikus épületeket jegyeznek, mint a római MAXXI Múzeum, a velencei M9, vagy a berlini Kocka.

Győztesként végül a világhírű Bjarke Ingels Group és a Vikár és Lukács Építész Stúdió közös pályaművét választották ki.