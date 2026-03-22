Gianni és Miki gasztrotúrán 4. rész - a nagy chili-teszt

Ezután megnézik, hogyan terem a chilipaprika, betekintenek a feldolgozás kulisszái mögé, és egy kihívásban is részt vesznek – ahol a két gasztro szakember a világ egyik legerősebb chilipaprikáját, a Carolina Reapert is kipróbálja. De a kaland itt nem ér véget: Gianni Szabó Balázzsal beszélget zenéről, életútról és emlékeket idéző ízekről Tetétlen főterén, Miki pedig egy különleges természeti kincset, a Nagyhegyesi Kráter-tavat fedezi fel. Tüzes ízek, inspiráló történetek és meglepő felfedezések – tartsatok velünk Gianni és Miki gasztrotúráján!