Modern nőgyógyászati eszköz érkezett a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba

Új, csúcskategóriás nőgyógyászati ultrahang készüléket helyeztek üzembe a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban. A berendezés fontos előrelépést jelent a diagnosztikai lehetőségekben, miközben hozzájárul a betegellátás színvonalának további emeléséhez.

A statisztikák szerint ma minden 5. pár gyermekvállalási nehézségekkel küzd Magyarországon. A termékenységi ráta javítása érdekében számos intézkedés történt - tájékoztatott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese.

A meddőség helyben történő kezelése kiemelt szerepet kap Zalaegerszeg önkormányzatának tavaly elindított egészségügyi programjában is.