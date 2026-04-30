Hősök a lelátón: ezért volt a Ferencváros családi napja különleges

Egy futballmeccs, ahol most nem csak az eredmény számított igazán. A Ferencvárosi Torna Klub stadionjában ezen a napon a küzdelem - új értelmet kapott: súlyos betegségekből gyógyuló gyerekek és családjaik érkeztek, hogy élményt, erőt és hitet vigyenek haza.

A stadionoknak általában megvan a maguk ritmusa: szurkolás, feszültségek, gólöröm. De vannak olyan napok, amikor mindez háttérbe szorul és a reflektorfény valójában nem a pályára, hanem az emberi történetekre vetül. A Groupama Arénában megrendezett családi nap pontosan ilyen volt - egy esemény, ahol a futball csak keret, a lényeg pedig a küzdés, az összetartozás és a remény.