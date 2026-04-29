Az emberiség új kihívója? Robot uralta a pekingi versenyt

Robotok győztek egy pekingi futóversenyen, ahol a több ezer sportoló mellett háromszáz emberformájú gép is rajthoz állt.

Rekordidővel nyerte a pekingi félmaratont egy robot. A Villám névre keresztelt humanoid megelőzte mind a 12 ezer emberi versenyzőt, és közel hét perccel túlszárnyalta a félmaraton jelenlegi világcsúcsát is. Az emberek mezőnyének győztese is elismerően beszélt a gépek teljesítményéről.

A dobogó mindhárom fokára egy kínai okostelefon-gyártó által fejlesztett robotok állhattak fel. A győztes mindössze 50 perc 26 másodperc alatt ért célba. Egy évvel korábban még két óránál is több kellett a győzelemhez. A látványos fejlődés mögött komoly mérnöki munka áll.