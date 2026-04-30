Egy ugrás, egy gól, egy örökkévalóság – Sopron új kiállítása letaglózó

A mozgás legtöbbször csak egy pillanatig tart – egy ugrás, egy fordulat, egy gól, egy hullám fodrozódása. De mi történik akkor, ha valaki ezeket a múló másodperceket örökre megállítja? Sopronban különleges kiállítás nyílt: Hainer István fotográfus „Test és mozgás” című tárlata nemcsak képeket mutat, hanem energiát, ritmust és szenvedélyt is. A Radar stábja megnézte, hogyan kel életre a mozdulat a fotókon keresztül.

Mozgásban van a világ körülöttünk. Reggel siető emberek az utcán, gyerekek a játszótéren, sportolók a pályán, táncosok a színpadon, hullámzó víztükör a szélben. Mire felfognánk, már el is tűnt. Van azonban, aki ezeket a múló másodperceket nem hagyja elveszni. Hainer István fotográfus hosszú évek munkájából válogatott most össze egy rendhagyó tárlatot Sopronban, a Festőteremben.