Ez már nem hobbi: így lett egy fiú álmából több száz jármű

Több száz autó, egyetlen ember – de hol van ennek a szenvedélynek a határa? Egy gyűjtemény, ahol minden darab külön történetet rejt, és ahol a megszállottság már életformává vált. Mi hajt valakit arra, hogy minden nap újabb jármű után kutasson?

Stephane mindössze 16 éves volt, amikor legjobb barátjától egy Peugeot 203-ast kapott ajándékba.

40 évvel később az immár 58 éves francia férfi lenyűgöző, 530 autóból és 200 motorkerékpárból álló gyűjteménnyel rendelkezik.

A Lyon közelében található városkában egyedi és történelmi járművekkel van tele a hangárja.



Az autórajongók kánaánjában olyan ritkaságok is megtalálhatók, mint a Ferrari 308 Vetroresina. Büszkén vezeti végig a látogatókat a gyűjtő, és mindegyikhez van egy sztorija.